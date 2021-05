Facebook che deciso di aggiornare con nuove funzioni per la parte di messaggistica sia di Instagram che di Messenger. Una scelta interessante visto i problemi sorti di recente con WhatsApp e i nuovi termini per poterlo utilizzare. In ogni caso, si tratta di funzionalità interessanti che potrebbero fare piacere a molti utenti.

Instagram e Facebook Messenger

Per Instagram sono due le nuovi funzioni introdotte da Facebook. La prima si chiama Risposte visive che mima una funzione di Snapchat. Sostanzialmente se qualcuno ti invia un’immagine o un video, puoi rispondere con più facilità sempre con un immagine o un video. L’altra funzione invece per capire se il messaggio inviato è effettivamente arrivato al mittente. Prima bisognava farlo aprendo direttamente la chat con la persona interessata, ma ora si potrà vederlo da fuori.

Al contrario di Instagram invece, Facebook Messenger sta ricevendo il doppio delle nuove funzioni. La prima sono gli archivi per le chat che permettono di mettere da parte una chat senza più visualizzarla, ma senza cancellarla e con la possibilità di recuperarla successivamente. A seguire hanno cambiato un piccolo pezzo della registrazione di un messaggio audio. Ora non ci sarà più bisogno di tenere il dito sul pulsante dedicato una volta premuto la prima volta.

Un’aggiunta più semplice riguarda nuovi temi per le chat così da cambiare quello che state usando attualmente, con un di Star Wars per esempio. In realtà anche questa funzione dovrebbe arrivare su Instagram. Infine, ci sono nuovi adesivi per la fotocamera. Niente di che, ma come detto, a qualcuno può fare piacere.