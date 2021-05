Non si tratta di un videogioco. Nel video che successivamente vi mostreremo quelli che volano grazie a una tuta jet sono i Royal Marines. Un volo incredibile che gli permette di raggiungere una nave e atterrarvici sopra. Da togliere letteralmente il fiato. Unica al mondo questa tuta jet ha caratteristiche davvero speciali. E i Royal Marines che l’hanno provata, ora lo sanno bene. Ecco il video e tutti i dettagli.

Ecco il video che riprende i Royal Marines volare grazie a una tuta jet

L’uomo può volare e far concorrenza agli uccelli più veloci. Certo, questo solo grazie alla nuova tuta jet realizzata dalla Gravity Industries. Questo gioiellino tecnologico è in grado di raggiungere una velocità di circa 90 km/h grazie a una potenza di 1.000 cavalli sprigionata da cinque turbine a gas. Parola di Royal Marines che, nel video qui sotto riportato, volano da un gommone militare a una nave dove vi atterrano dolcemente.

I militari della Royal Marines hanno potuto sperimentare il volo umano grazie a questa invenzione di Richard Browning, titolare della Gravity Industries. Una tuta jet che rivoluzionerà il mondo militare, ma anche quello dell’aviazione e di altri settori. Con un po’ di fantasia si potrebbero immaginare anche diversi uomini di un’impresa di pulizie impegnati a pulire i vetri di un grattacielo volando a destra e a sinistra con questa tuta.

Oltre alla prova realizzata dai Royal Marines questa tuta jet ha superato più di 100 test in oltre 30 nazioni. Di conseguenza si può tranquillamente confermare la sicurezza di questo prodotto. La tuta può essere pre-ordinata sul sito ufficiale www.gravity.co ad un prezzo di circa 2.400 euro secondo il cambio attuale, tasse escluse. L’azienda inoltre offre anche un corso completo per imparare ad utilizzare al meglio questa tuta. Una sorta di scuola guida alla modica cifra di 7.000 euro circa sempre secondo il cambio attuale, tasse escluse.

Insomma, sicuramente una tuta particolare e non adatta per chi fa jogging la sera dopo il lavoro. Abbinata alla nuova Xupermask potrebbero scambiarvi veramente per un personaggio uscito da un fumetto della Marvel.