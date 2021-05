Chi ha detto che per proteggersi dal Covid-19 sono buone solo quelle mascherine bianche che ci fanno soffrire non appena le indossiamo? Proteggersi con stile senza farsi mancare nulla in termini di comfort e tecnologia da oggi si può. È arrivata Xupermask, la mascherina hi-tech che ha proprio tutto. Non ci credete? Ecco di cosa si tratta e come acquistarla.

Proteggersi con stile oggi si può: Xupermask è la nuova mascherina hi-tech

A ideare la Xupermask è stato Will.i.am dei Black Eyed Peas e a produrla è stata la Honeywell, una delle più importanti multinazionali statunitensi. Il design è stato realizzato da Jose Fernandez, noto costumista ed esperto in effetti speciali che da sempre lavora per il mondo del cinema.

Effettivamente la forma accattivante ricorda il mondo sia del pop, da cui proviene chi l’ha ideata, ma anche il mondo dei supereroi della Marvel di cui alcuni titoli li ha firmati proprio Fernandez. Ma a parte il design accattivante quello che soprattutto interessa è la protezione essendo una mascherina anti Covid-19. Visti i recenti problemi di U-Mask è bene verificare tutto nei minimi dettagli.

Il massimo della protezione in un gioiellino di tecnologia

Xupermask si può definire un gioiellino di tecnologia, ma essendo prodotta da Honeywell non manca nemmeno la massima protezione. Questa mascherina anti Covid-19 è dotata di due filtri Hepa e due ventole indipendenti. Queste permettono un ottimo ricircolo dell’aria non solo rendendo più vivibile la Xupermask, ma scongiurando ulteriormente la possibilità di un contagio. Tra l’altro è possibile ridurre o aumentare l’apporto di aria grazie alle tre velocità selezionabili.

Non solo protezione però! Xupermask infatti è dotata anche di due auricolari, con filo per rimanerle attaccate alla mascherina, che comunicano con qualsiasi dispositivo tramite Bluetooth. Integrata hanno la cancellazione del rumore e la resa dei suoi è davvero ottima. Ci sono anche dei comandi molto intuitivi per gestire la riproduzione audio e le chiamate in arrivo con cui comunicare grazie a un microfono integrato.

Dulcis in fundo, non potevano mancare delle simpatiche luci led colorate che contornano i cerchi dei due filtri a ricordare il mondo pop delle discoteche e i bolidi con cui molti supereroi si spostano per salvare il mondo.

Come acquistare Xupermask

Xupermask si può acquistare direttamente sul sito ufficiale xupermask.com. Disponibile in due colorazioni differenti, Black/Black/Orange e White/White/Oarange, costa 299,99 dollari che al cambio attuale sono circa 250 euro.

Insomma Xupermask è davvero una “super” mascherina anti Covid-19 che protegge con stile.