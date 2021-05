CoopVoce con 4,50 euro offre una delle sue tre EVO con tutto incluso

Spesso gli utenti, spazientiti nel pagare troppo la loro offerta mobile, si mettono alla ricerca di qualcosa di nuovo. Il panorama della telefonia, soprattutto quella mobile, in Italia risulta abbastanza pieno di opportunità, soprattutto quando si prendono in considerazione anche i gestori virtuali. Tra questi a dominare senza troppe problematiche ci pensa CoopVoce, soluzione ormai valutata da tutti vista la profonda trasformazione e le modifiche apportate alla strategia.

CoopVoce inizialmente era uno di quei gestori non troppo presi sul serio a causa dei suoi contenuti troppo esigui. Ora come ora però le cose sono cambiate e questo gestore riesce ad offrire un ottimo compromesso tra prezzo e contenuti. A dimostrarlo sono tre nuove offerte appartenenti alla stessa famiglia denominata EVO. Le offerte in questione sono state appena rinnovata e anche per il mese di maggio. Ricordiamo che le offerte hanno un prezzo fisso.

CoopVoce: le tre offerte EVO sono ancora disponibili con gli stessi prezzi di vendita di aprile

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS