CoopVoce continua a far parlare di sé, soprattutto per quanto riguarda la telefonia mobile virtuale. Quello che tante persone non sanno è che esistono due branche di provider mobili, ovvero quella dei gestori che tutti conoscono e quella dei gestori virtuali.

Le sue sorti sono infatti state riscritte totalmente da quando l’azienda ha modificato nettamente la sua strategia, aumentando i contenuti all’interno delle offerte. Queste ultime sono rimaste sempre bassissime con i prezzi, riuscendo dunque a presentare al pubblico offerte degne di nota, come la gamma EVO. Ecco tutti i dettagli.

CoopVoce lancia le offerte EVO da 4.50 euro al mese

Partiamo subito con la EVO Voce&SMS che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 1000 SMS verso tutti al prezzo mensile di 4.50 euro. Come avrete sicuramente notato questa offerta non comprende traffico internet mensile, infatti ha un costo molto basso, soli 4.50 euro al mese. Passiamo all’offerta intermedia, denominata EVO 10.

La EVO 10, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionale e 10 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo mensile di 5.90 euro. Terminiamo con la EVO 50, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS verso tutti e ben 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 9.50 euro al mese per sempre.

Per chi non la conoscesse, CoopVoce è una compagnia che fino al 2007 opera sul territorio italiano ma che solo durante gli ultimi anni sta riuscendo ad ottenere grandi soddisfazioni. Le sue offerte sono infatti piene di contenuti e molto convenienti dal punto di vista dei costi mensili. Visitate il sito ufficiale per tutti gli altri dettagli sulle offerte.