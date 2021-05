Sembra che la fase di produzione de “La Casa di Carta” sia in dirittura d’arrivo. Il debutto della quinta parte della serie è atteso con ansia dagli appassionati e si spera che Netflix possa rilasciarla entro fine anno.

Al momento, la piattaforma di streaming non ha comunicato una data ufficiale ma a tenere alta l’attenzione ci ha pensato uno dei protagonisti della serie. Infatti, Alvaro Morte ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede l’attore lasciare il set de “La casa di carta”.

L’interprete del Professore ha il volto estremamente triste ma al tempo stesso felice. Infatti si tratta dell’ultima volta che l’attore parteciperà alla produzione de “La Casa di Carta”. Alvaro Morte non chiarisce se si tratta dell’ultima stagione della serie o se il suo personaggio è arrivato alla fine del suo percorso narrativo.

Il Professore saluta per l’ultima volta il set de “La Casa di Carta”

Acaba de publicar un vídeo https://t.co/Gtv6yN4Zp6 — Alvaro Morte (@AlvaroMorte) May 4, 2021

Nonostante il dubbio rimanga, l’attore ha colto l’occasione per ringraziare tutti. I primi ovviamente sono i fan che hanno supportato “La Casa di Carta” sin dal primo momento. Il messaggio continua con il ringraziamento al team di produzione e Netflix per l’avventura vissuta in questi anni.

Infine, il saluto più grande di Alvaro Morte va al Professore, uno dei protagonisti assoluti de “La Casa di Carta”. L’attore conferma di essersi divertito ad interpretare il personaggio e di aver passato dei grandi momenti per tutto il tempo che l’ha interpretato.

Ricordiamo che la serie è arrivata alla quinta stagione e il gruppo di rapinatori deve trovare il modo per scappare dalla Banca di Spagna. Tuttavia, la morsa della polizia di sta stringendo sulla banda e il Professore si trova a dover decidere tra l’amore e la ricchezza.