L’attesa di poter vedere in azione HarmonyOS 2.0 sui device Huawei si fa sempre più insistente. Il produttore dovrebbe ufficializzare l’arrivo del nuovo sistema operativo proprietario nel corso dei prossimi mesi.

Secondo quanto emerso fino ad ora, Huawei lancerà la famiglia P50 con HarmonyOS preinstallato e al tempo stesso aggiornerà tanti altri device. Tuttavia, le versioni beta del sistema operativo sono già in circolazioni e molti utenti le stanno provando a fondo.

Proprio per testare la reattività di HarmonyOS rispetto alla EMUI 11, un utente ha messo a confronto le due soluzioni Huawei. Grazie ad un video su YouTube è possibile assistere alla sfida tra sistemi operativi.

Arriva una sfida di velocità in casa Huawei tra HarmonyOS 2.0 (in Beta) e EMUI 11

Il video confronto tra sistemi operativi di Hauwei ha bisogno di una doverosa premessa. Lo smartphone con HarmonyOS 2.0 utilizza una versione beta del software, per l’esattezza la Developer Beta 3. La versione della EMUI 11 è invece in versione stabile e diffusa su tantissimi device ormai da tempo.

Inoltre, il test viene eseguito su due device diversi. Questa scelta potrebbe aver falsato i risultati e di fatto, il device con HarmonyOS sembra leggermente meno reattivo di quello con la EMUI 11.

L’utente ha aperto in successione varie applicazioni e, in generale, la EMUI 11 risulta leggermente più veloce e reattiva nei tempi di caricamento. Lo scarto è di appena pochi decimi di secondo, ma comunque è abbastanza evidente. Ovviamente non si tratta di un fattore chiave nell’usabilità generale dei device e ci aspettiamo che il test venga ripetuto su due device identici quando HarmonyOS arriverà in versione stabile.