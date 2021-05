Si sta iniziando a parlare insistentemente della nuova famiglia Huawei P50. In queste ore infatti sono trapelate tante informazioni sui nuovi top di gamma del produttore cinese, a conferma che la presentazione ufficiale si sta avvicinando.

La serie Huawei P50 potrebbe essere composta da tre modelli, la versione base, la Plus e la Pro, ma al momento non si conoscono molti dettagli. Le indiscrezioni però hanno già svelato quello che sarà il design generale per tutti i tre le varianti.

L’elemento che certamente cattura l’attenzione è il comparto fotografico composto da due aree circolari inserite una zona ellittica. I Huawei P50 potrebbero contare su quattro fotocamere posteriori e vari sensori, con le ottiche suddivise tra le due aree circolari. Anche questi device saranno realizzati in collaborazione con Leica, una partnership che dura ormai da anni.

I Huawei P50 sono sempre più vicini al lancio

A lanciare questa notizia ci hanno pensato i ragazzi di Gizmochina che hanno svelato un render dell’atteso Huawei P50. L’immagine è stata realizzata da un produttore di cover che si sta preparando alla vendita degli accessori.

Ne emerge che la famiglia di flagship sarà quindi totalmente diverso dalla serie precedente e si distinguerà anche dagli altri modelli del produttore. Il debutto dei Huawei P50 è atteso per giugno, con un leggero ritardo rispetto alle previsioni iniziali.

Il motivo è legato principalmente alla crisi dei chip che ha compromesso la produzione vera e proprio dei device. Un secondo problema potrebbe riguardare la messa a punto di HarmonyOS, il sistema operativo che debutterà su smartphone proprio con i flaghship.