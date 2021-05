YouTube ha rimosso da piú di un anno la funzione che permetteva alla community di inserire i sottotitoli all’interno di un video. Da parte degli utenti, la rimozione è stato un duro colpo poiché essi si affidavano a quello strumento per le traduzioni. Al suo posto, gli spettatori sono stati costretti a fare affidamento sui sottotitoli caricati automaticamente e manualmente i quali possono essere spesso inaffidabili.

Sembra che l’importanza di tale funzionalitá di YouTube non sia stata del tutto persa da Google. Secondo Androidpolice, l’azienda sta infatti sperimentando un nuovo strumento che traduce automaticamente l’inglese nella lingua madre dell’utente. Secondo quanto riferito, alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare le opzioni di traduzione per i titoli dei video, le descrizioni e i sottotitoli su YouTube da Web, desktop e app per dispositivi mobile.

Youtube, le nuove opzioni sono disponibili solo per alcuni utenti

Fino ad oggi, le persone hanno individuato traduzioni automatiche dall’inglese al portoghese, all’italiano e al turco. Non è chiaro quanto sia diffuso il test, anche se sembra un risultato di una modifica lato server. Per il momento, ció sembra limitato ad alcuni tester e l’aggiornamento non è stato distribuito a tutti gli utenti.

Ovviamente, Google puó utilizzare il suo strumento di intelligenza artificiale per espandere la funzionalitá. L’opzione per la traduzione dell’azienda è l’interprete piú popolare del web; la piattaforma Google Translate supporta circa 108 lingue e ne supporta di nuove ogni anno. Visto che youTube è un servizio mondiale con versioni localizzate in piú di 100 paesi, sembra la soluzione perfetta per strumenti di testo e voce basati sull’intelligenza artificiale. Date un’occhiata alla piattaforma per notare se fate parte dei tester e fatecelo sapere.