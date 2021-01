All’interno dell’iconica app di video di YouTube potrebbero arrivare alcune importanti novità per il futuro. Secondo quanto è emerso in queste ore, sembra infatti che Google abbia intenzione di ampliare l’utilizzo di questa piattaforma proponendo una sezione dedicata agli acquisti diretti di alcuni prodotti nei video pubblicati.

Iniziano i test per gli acquisti diretti di prodotti nei video di YouTube

Sul sito di supporto della piattaforma è presente un post denominato “Funzionalità ed esperimenti di YouTube”. Qui vengono analizzati e raccolti tutti i test riguardanti delle nuove funzionalità da introdurre. Il post risalente al 14 gennaio 2021, in particolare, viene espressa la volontà da parte di YouTube di introdurre una nuova funzionalità legata agli acquisti online. Il titolo del post è infatti “Sperimentare un nuovo modo di fare acquisti su YouTube”.

In questo post, l’azienda ha spiegato il suo interesse in questa funzionalità. Come dichiarato, “si sta cercando un nuovo modo più semplice per far scoprire e acquistare alle persone i prodotti presenti su YouTube”. Nello specifico, gli youtubers e i creators potranno inserire all’interno dei propri video alcuni prodotti. Successivamente, le persone che guarderanno i video potranno selezionare e acquistare proprio questi prodotti. Per farlo, sarà sufficiente cliccare sull’icona con la borsa della spesa posizionata in basso sul lato sinistro del video. Da qui, le persone interessate a quei prodotti potranno ricevere maggiori informazioni, visualizzare le opzioni di acquisto e altro.

Per il momento questa nuova funzione di acquisti diretti di prodotti su YouTube è in fase di test da parte di alcuni youtubers statunitensi.