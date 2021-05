Sony ha recentemente aggiornato la sua app PlayStation con nuove funzionalitá per i possessori della console di gioco PlayStation 5. Sony aveva precedentemente promesso che avrebbe aggiunto nuove funzionalitá all’app appositamente per la console PlayStation 5. Quel giorno sembra finalmente arrivato ed ora sono disponibili diverse funzioni per l’app disponibile su iOS e Android. Se non l’avete ancora scaricata, potete effettuare il download in modo completamente gratuito.

L’ultimo aggiornamento per l’app PlayStation è la versione 21.4 e consente la gestione remota dello spazio di archiviazione sulla console PlayStation 5 dall’interno dell’app. Ció significa che i proprietari della console PlayStation 5 potranno disinstallare i giochi che non utilizzano piú direttamente dall’app. Tuttavia, per il lavoro di gestione dell’archiviazione remota, la PlayStation deve essere lasciata in modalitá di riposo e non spenta completamente.

PlayStation 5: ci sono diversi cambiamenti con il nuovo aggiornamento

Quando la console riceve un comando di cancellazione dell’app, si accende per alcuni minuti per completare l’operazione e poi torna in modalitá di riposo. Apparentemente, alcuni proprietari di PlayStation 5 non sono stati in grado di vedere la gestione dello spazio di archiviazione nelle impostazioni delle loro app nonostante l’installazione dell’aggiornamento.

Altri, invece, sono stati in grado di risolvere questo problema ricollegando la PlayStation 5 all’app. L’elenco completo delle nuove funzionaltiá dell’app aggiornata include la possibilitá di ordinare e filtrare i giochi in PS Store per aiutarti a trovare quello che cerchi e la possibilitá di confrontare i trofei ottenuti nei giochi con i tuoi amici. Inoltre, potrai gestire il tuo spazio di archiviazione in qualsiasi momento dalle impostazioni e partecipare a sessioni multiplayer tramite gli inviti di gioco. Potrai anche condividere immagini, testi e URL da altre app con gli amici che utilizzano l’app PS.