É arrivato ufficialmente il primo importante aggiornamento per PlayStation 5. Come promesso, consente a chiunque sia riuscito ad entrare in possesso di una console di archiviare i propri giochi di nuova generazione su dischi rigidi USB esterni. Inoltre, ci sono parecchie modifiche rispetto a quelle elencate nel post del blog dell’annuncio.

Come accennato nel log delle modifiche completo sul sito di supporto di PlayStation, c’è un lungo elenco di modifiche. Mentre la PS5 supportava giá l’uscita a 120Hz con TV compatibili, dopo l’aggiornamento funziona anche con display 1080p che hanno frequenze di aggiornamento piú veloci come alcuni monitor da gioco.

PlayStation 5 di Sony riceve il suo primo aggiornamento

Sebbene l’HDR sia ottimo, non tutti i giochi o applicazioni lo supportano e ora puoi impostare il sistema per l’output in SDR quando esso sará l’unico formato disponibile. Un altro aggiornamento interessante comprende i nuovi interruttori HDMI, con i quali puoi impostare l’accensione della TV quando accendi la PS5 e lo spegnimento della TV quando spegni la console.

Inoltre, ora gli utenti potranno smettere di seguire le notizie su giochi in modo che i loro aggiornamenti non vengano visualizzati nell’hub delle notizie quando accendi il sistema per la prima volta. Alcuni giochi che probabilmente hai installato e giocato una volta, o semplicemente provato tramite PlayStation Plus, ora potranno essere “nascosti” quando si tratta di notizie su aggiornamenti e novitá.

Se invece vuoi gestire tutti i giochi che segui, puoi andare su Impostazioni> Dati salvati e Impostazioni gioco. Da quando scegli ‘Gestisci giochi seguiti’ per smettere di seguire quelli che non ti interessano piú senza dover navigare nell’hub di gioco. Ci sono anche altre molte modifiche, incluso un aggiornamento per il controller DualSense.