Con il lancio del nuovo OnePlus 9, l’azienda ha deciso di offrire al pubblico tre colorazioni tra cui scegliere. I colori attualmente disponibili sono Winter Mist, Arctic Sky ed Astral Black. Tuttavia, il produttore cinese ha valutato anche altri colori che a quanto pare sono stati scartati.

Secondo le nuove indiscrezioni di Max Jambor, sembra che OnePlus stesse valutando l’arrivo di altri colori molto interessanti. Il flagship si poteva tingere di varie tonalità tra cui anche quelle denominate Matte White, Glossy Black, Glossy Green e Glossy Silver.

Le quattro colorazioni citate sono visibili nel Tweet del leaker e nell’immagine in apertura. A giudicare da quanto mostrato, è lecito chiedersi come mai OnePlus abbia deciso di scartare questi colori.

Some of the #OnePlus9Series colors that did not make it onto the market, including Matte White, Glossy Black, Glossy Silver and Glossy Green!



I am curious @oneplus: why did you ditch them? I get that matte black is better than glossy but white would've been dope! pic.twitter.com/GQNiiJgdp1