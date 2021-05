Succede tutti gli anni il 4 maggio: è arrivata la giornata internazionale di Star Wars. Di norma, per tutti gli appassionati di Guerre Stellari del mondo, questa sarebbe una giornata di festa in cui in molti posti, in tempi migliori, venivano proiettati i più importanti film della saga. Saga che negli anni non ha fatto che crescere. Ripercorriamone insieme la storia.

Star Wars: cosa significa “May The Forth Be With You”?

Era il 1977 quando per la prima volta nella storia del cinema veniva proiettato un film chiamato “Star Wars episodio IV: Una nuova speranza”. Come sarebbe a dire episodio IV? Ebbene sì, Star Wars entra nella storia del cinema a gamba tesa con un episodio che ci lascia immaginare l’esistenza di almeno altri tre episodi prima di questo. A questo primo film di enorme successo seguirono gli episodi V e VI.

“Che la forza sia con te” è la frase italiana che sta per “May the force be with you”, e da qui viene il gioco di parole che sostituiste la parola “force” con la parola “forth”. La saga di Star Wars è stata e continua a essere una delle più amate mai esistite. Creata da George Lucas, vede nascere nel 1999 la sua seconda trilogia, che racconta finalmente gli episodi I, II e III.

Nel 2015 poi, arriva l’episodio VII, seguito poi dal VIII e dal IX. Oltre a questo, seguono moltissimi spin-off tra serie TV, serie animate e film. Una delle ultime serie, caricata su Disney+, si chiama The Mandalorian e vede tra i personaggi un giovanissimo Yoda che ha spopolato tra i fan. Se desiderate vedere i contenuti di Star Wars in streaming, potete trovarli sul canale apposito di Disney+. May the forth be with you!