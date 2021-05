Continua la caccia alle App pericolose presenti nello store di Google per i sistemi Android. Malgrado i frequenti controlli che per garantire la sicurezza degli utenti, la mole di applicazioni presenti sullo store crea un nascondiglio naturale per alcune applicazioni pericolose che nascondo al proprio interno virus come spyware e malware.

Com’è facile intuire grazie al download di queste applicazioni i programmatori sperano di ottenere quante più informazioni possibili dalle attività degli utenti. Questo genere di programmi infatti tracciano le ricerche e gli interessi degli utenti per poi vendere i dati raccolti al miglior offerente che, nel migliore dei casi, li utilizzerà per attivare delle pratiche pubblicitarie scorrette.

App pericolose: queste vanno cancellate immediatamente dallo smartphone

Andiamo dunque a scoprire quali sono le App pericolose del Google Play Store; se doveste trovare una delle vostre applicazioni nella lista seguente l’unica cosa da fare è cancellarla il prima possibile.