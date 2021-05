Android: 7 app e giochi ora gratis all'interno del Play Store di Google

Ogni piattaforma che ha provato ad avere fortuna nel mondo della telefonia mobile, ha dovuto fare i conti con Android. Il robottino verde oggi risulta mattatore assoluto della scena mobile, riuscendo a posizionare in alto la sua esperienza per gli utenti.

Google infatti ha portato a termine un ottimo lavoro, migliorando costantemente e in maniera esponenziale un sistema operativo mobile che sembrava già avere tutto. Gli ultimi anni sono stati quelli del lancio definitivo, durante i quali è stato possibile prendere molto terreno alla concorrenza. Il distacco è ormai infatti siderale, con Apple al secondo posto che di certo non potrebbe ottenere gli stessi risultati vista la mole di dispositivi a disposizione del mondo Android. Un altro punto a favore del robottino verde consiste certamente nella disponibilità del Play Store. All’interno del celebre market ci sono infatti titoli di vario genere disponibili per ogni età e abitudine. Oggi inoltre moltissimi di questi risultano gratis invece che a pagamento, ma lo saranno solo per poco tempo.

Android: gli utenti ora possono scaricare gratis titoli a pagamento

Stando a quanto visto sul web, ci sarebbero diversi titoli del mondo Android direttamente da scaricare gratis. Questi potrebbero ritornare a pagamento nel breve tempo, per cui bisogna affrettarsi. Ecco la lista al completo: