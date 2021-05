Android: 10 app a pagamento sono gratis per tre giorni sul Play Store

Continua senza fermarsi la crescita di Android, piattaforma mobile che durante gli ultimi anni ha scritto pagine importanti della storia degli smartphone. Le innovazioni sarebbero talmente tante che risulterebbe difficile riportarla in un elenco, siccome la possibilità di tralasciarne qualcuna sarebbe molto alta. Allo stesso tempo non si può dire che il robottino verde sia stato a guardare la crescita di altre realtà, le quali ad oggi possono solo guardare dal basso verso l’alto la piattaforma di Google.

Sono tante le motivazioni per le quali gli utenti scelgono un dispositivo Android, ma una su tutte è la versatilità. Questo aspetto risulta fondamentale per coloro che hanno paura di stancarsi del proprio dispositivo mobile. Sarà infatti possibile grazie ad Android modificare temi e tanti altri aspetti all’interno del proprio smartphone. Il tutto potrà essere possibile anche grazie all’apporto fondamentale del Play Store, il quale risulta al market più fornito in assoluto. Al suo interno proprio durante questi giorni ci sono titoli a pagamento che sono diventati momentaneamente gratis, per cui conviene a tutti approfittare.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis per qualche giorno sul Play Store

Applicazioni e giochi presenti nell’elenco qui sotto saranno gratuiti per qualche giorno per tutti gli utenti Android.