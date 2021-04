Pochi sanno che la serie TV con protagonista l’ormai amata Macarena è stata ideata da 4 nomi di eccellenza nelle produzioni spagnole. Si tratta di Álex Pina, Iván Escobar, Esther Martínez Lobato e Daniel Écija. Insieme hanno realizzato un titolo ormai iconico per il genere thriller unito al drama con una punta di commedia nera. Un successo tale che ha portato molti a chiedersi se ci sarà un Vis a Vis 6 nonostante non sia stata confermata la quinta stagione. Da dove nasce questa apparentemente strana speranza che potrebbe non essere così utopica? Chissà se ci sarà la possibilità di ritrovare Macarena impegnata in nuove avvincenti avventure.

Cancellata la quinta stagione, molti aspettano Vis a Vis 6

Ma se la quinta stagione è stata ufficialmente cancellata perché molti sperano in Vis a Vis 6? L’arcano mistero è subito spiegato e si chiama L’Oasi, lo spin-off di questa serie TV. Per molti questo potrebbe aver sostituito Vis a Vis 5 così da spingere la narrazione direttamente al capitolo 6. Un’idea geniale, vero? Anche le dichiarazioni di Iván Escobar sembrano andare d’accordo:

“Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto“.

Anche se questa dichiarazione pare confermare la teoria precedente, Vis a Vis 6 quasi sicuramente non si farà. A conferma le parole di Escobar che hanno seguito l’intervista a Vertel:

“Crediamo che ci sia un viaggio che inizia con le prime puntate e vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale“.

Quindi secondo quanto dichiarato dalla viva voce dei produttori l’obbiettivo è stato raggiunto. Non ci sarà un seguito né con Vis a Vis 6 né con L’Oasi 2. La serie TV Netflix finisce con la quarta stagione e El Oasi rimane uno spin-off che ha colorato il titolo con nuove ambientazioni e una trama diversa dal solito. Simpatica la scelta di riportare Sandoval metaforicamente in vita, facendo conoscere agli spettatori la mamma e il fratello.

Per poter sopravvivere a questa brutta notizia ci sono 4 serie TV Netflix davvero fantastiche. Capaci di incollare tutti allo schermo meritano davvero di essere viste dall’inizio alla fine.