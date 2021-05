Android: 6 applicazioni oggi gratuite sul Play Store di Google

L’evoluzione di ogni sistema operativo mobile passa attraverso anche le richieste degli utenti. Proprio per questo i più grandi colossi di questo mondo raccolgono feedback da parte del pubblico mediante i social o tramite le pagine dedicate. Android è una delle realtà più interessanti soprattutto per quanto riguarda la volontà del pubblico. Sono infatti 2 miliardi le persone che almeno una volta al mese utilizzano uno smartphone con a bordo il robottino verde.

In realtà non si tratta solo di smartphone ma anche di tablet, oggetto ormai molto utilizzato soprattutto per i clienti business. Android continua poi a migliorare dal punto di vista della versatilità, offrendo tantissime soluzioni a coloro che proprio non riescono a stare per tanto tempo con la stessa interfaccia. Grande apporto per questo può essere trovato sul Play Store di Google, lo spazio dedicato al download di contenuti che di certo non lesina sotto nessun aspetto. Secondo quanto riportato durante questi giorni sarebbero in corso delle promozioni, visto che diversi titoli a pagamento sarebbero totalmente gratis.

Android: tutti questi titoli a pagamento diventano gratis ma solo per qualche giorno

Come ormai avviene ogni giorno, anche quest’oggi ci sono dei titoli a pagamento che risultano gratis sul Play Store di Google. A beneficiarne potranno essere chiaramente tutti gli utenti Android.