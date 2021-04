Dopo quattro stagioni distribuite il 25 settembre 2019 viene resa disponibile su Netflix l’ultima puntata di Vis a Vis. La serie TV, cosa che forse non tutti ricordano, ha mosso i suoi primi passi sull’emittente spagnola Antena 3, mentre in Italia era originalmente distribuita dal canale FOX. A dare maggiore visibilità allo show però è senza dubbio la sua aggiunta al catalogo della piattaforma di streaming.

La trama della serie TV ruota intorno al personaggio di Macarena; la donna, dopo essere stata arrestata per una serie di reati minori, viene trasportata nel centro di detenzione di Cruz del Sur. All’interno della prigione dovrà imparare in frette le nuove regole che governo quel piccolo cosmo estraneo al resto del mondo. Alle quattro stagioni narrate nella storia principale si aggiunge anche una stagione di El Oasis, serie Spin Off.

Vis a Vis: È giusto continuare a sperare?

Il termine della quarta stagione, benché i fan possano non accettarlo, ha sancito in modo definitivo la fine dello show. Niente quinta stagione di Vis a Vis dunque i fan dovranno mettersi l’anima in pace. Poche chance anche per quanto riguarda una ipotetica seconda stagione di El Oasis, vista la tragica conclusione dell’unica stagione fino ad oggi distribuita.

Per tutti i fan che speravano di poter rivedere Macarena, Zulema e tutti gli altri personaggi della serie TV spagnola dunque sta per arrivare una cocente delusione. Tuttavia il catalogo Netflix è ricco di alternative più che valide, in grado di tenervi compagnia malgrado il vuoto lasciato dalla fine dello show.