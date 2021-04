In queste ore, Black Shark ha confermato ufficialmente che il nuovissimo smartphone da gaming dell’azienda è disponibile per l’acquisto anche in Europa. Ecco quindi che il Black Shark 4 è pronto a fare la propria comparsa anche in Italia.

Infatti, a partire dal 28 aprile il device sarà in pre-ordine e a partire dal 6 maggio inizierà la vendita vera e propria. Durante questo periodo, i primi 100 utenti che acquisteranno un Black Shark 4 riceveranno in omaggio il FunCooler.

Grazie a questa ventola aggiuntiva, sarà possibile abbassare le temperature durante l’uso più intenso e continuare a sfruttare le massime prestazioni del device. Come ulteriore gadget promozionale, il produttore offrirà agli utenti anche il FunCase. Si tratta della custodia protettiva per il device che garantisce un grip migliore durante il gioco.

Black Shark 4 arriva ufficialmente in Italia

Ricordiamo che il Black Shark 4 è caratterizzato da un display AMOLED da 6.67 pollici. La particolarità di questo pannello è il supporto al refresh rate a 144Hz e soprattutto al Touch Reporting Rate a 720Hz. Questa frequenza di aggiornamento lo rende il primo smartphone al mondo a vantare tale tecnologia.

Il device da gaming inoltre è sviluppato sul SoC Qualcomm Snapdragon 870 e presenta due combinazioni di memoria RAM e storage interno. La prima versione è 8/128GB disponibile nelle colorazioni Mirror Black e Pale Gray, mentre la seconda è da 12/256GB solo nel colore Mirror Black.

Il Black Shark 4 inoltre può contare sui pulsanti dorsali a scomparsa che si attiveranno quando il gioco lo richiederà, altrimenti resteranno in posizione nascosta. Il device può contare su un sistema di raffreddamento a liquido interno per mantenere basse le temperature.

La variante 8/128GB è venduta al prezzo di 499 euro mentre quella da 12/256GB è disponibile al prezzo di 599 euro. Gli utenti interessati all’acquisto potranno visitare il sito web ufficiale di Black Shark 4.