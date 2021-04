Dopo tante indiscrezioni è arrivata la conferma che Spotify introdurrà dei rincari per gli abbonamenti Premium. Al momento l’aumento dei prezzi è indicato genericamente per i paesi Europei, senza entrare nello specifico di quali saranno gli utenti interessati dai cambiamenti.

Non possiamo indicare che l’Italia sarà oggetto di rincari finché Spotify non confermerà ufficialmente la notizia. Tuttavia, quello che al momento è certo che gli aumenti riguarderanno tutte le tipologie di abbonamento alla piattaforma.

Per poter ascoltare le proprie canzoni e rimuovere le interruzioni pubblicitarie, gli utenti dovranno sborsare da 1 a 3 euro. In media, i rincari sono nell’ordine del 20% in più e varieranno a seconda dell’offerta sottoscritta.

Gli abbonati Spotify in possesso di un piano studente passeranno da 4,99 euro a 5,99 euro. Il piano Individual passerà a 10,99 euro mentre l’abbonamento Duo diventerà di 13,99 euro. In entrambi i casi, l’aumento sarà di 1 euro. Infine, il rincaro maggiore si avrà sull’offerta Family che passerà da 15,99 a 18,99 euro.



L’entrata in vigore dei nuovi costi dovrebbe avvenire per i nuovi clienti a fine mese. Gli utenti che già possiedono uno degli abbonamenti, invece, potranno mantenere gli attuali prezzi fino a giugno.

Spotify ha iniziato ad inviare le email di avviso ad alcuni utenti Europei che hanno Twittato la notizia. Ovviamente, la notizia ha immediatamente fatto infuriare gli utenti in quanto si tratta di aumenti non del tutto giustificati.

Inoltre, l’aumento dei prezzi porta gli utenti a fare nuove valutazioni sui servizi offerti dai competitor come Google, Apple e Amazon. Venendo meno il vantaggio economico di Spotify, i servizi di streaming musicale alternativi diventano nuovamente interessanti.

Further to this @spotify, I have cancelled my premium account. Raising your price 20% doesn't exactly put me on the streets, but it's an exploitative rise and you don't pay artists enough. https://t.co/8F3o24iMDY

— Mike Scott (@MickPuck) April 26, 2021