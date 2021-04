In queste ultime settimane Samsung ha iniziato ad aggiornare gli smartphone Android 11 con una cadenza importante. A questo giro tocca a tre nuovi dispositivi ricevere l’ultima build disponibile del sistema operativo di Google insieme anche all’ultima versione dell’interfaccia personalizzata One UI. Sono due smartphone e un tablet al momento i riceventi. Si tratta dei Galaxy M01 e Galaxy A41 per quanto riguarda gli smartphone il Galaxy Tab A7 come unico tablet.

Samsung: l’aggiornamento ad Android 11

Per quanto riguarda il Galaxy M01, la patch ha come codice identificativo M015GXXU3BUD9. Ha un peso di 1,4 GB giustificato non solo dalla presenza della nuova versione di Android, ma come detto anche dalla nuova interfaccia personalizzata di Samsung cosi come anche l’ultima patch disponibile a livello di sicurezza. Nello specifico, l’interfaccia personalizzata risulta essere la versione Core che è quello pensata per gli smartphone meno potenti.

Per il Galaxy A41, uno degli smartphone più apprezzati dell’anno scorso di Samsung, la build è la A415FXXU1CUD4. Il peso è leggermente più alto anche perché l’interfaccia personalizzata a questo giro è quella standard. Come con altri dispositivi, il rilascio è iniziato in Russia e raggiungerà gli altri paesi a breve.

L’ultimo disponibile è il Galaxy Tab A7. La patch è la T505XXU3BUD7 e contiene sempre l’ultima versione di Android, One UI 3.1, ma la patch di sicurezza di marzo. Attualmente è stata rilasciata solo del Regno Unito e sembra valere solo per il modello LTE. Nel giro di poco, se Samsung non incontrerà problemi, procederà con il rilascio globale.