Nel 2019, Samsung ha deciso di rinnovare alcune serie di smartphone con l’introduzione della serie di smartphone Galaxy A e M. Questi dispositivi sono diventati i preferiti dagli utenti che cercano un buon rapporto qualitá-prezzo con un prezzo basso ed una serie di specifiche soddisfacenti.

L’anno scorso, la societá ha fatto un ulteriore passo avanti con l’arrivo del Galaxy A01; oltre ad inserire display AMOLED, fotocamere ad alta risoluzione e batterie piú potenti, il Galaxy A01 ha offerto agli utenti un’offerta super economica ma ricca di prestazioni. Il dispositivo é arrivato sul mercato con One UI Core 2.x basato su Android 10 e ora, a sorpresa, sta ricevendo Android 11.

Samsung Galaxy A01 riceverá anche la patch di sicurezza di aprile

Sebbene questo sia il primo aggiornamento per il dispositivo, è abbastanza inaspettato. Questo perché molte aziende stanno facendo fatica ad aggiornare i loro top di gamma con il nuovo software Android ed è normale che i dispositivi di fascia media non ricevano alcun tipo di aggiornamento. A quanto pare, Samsung non la pensa in questo modo. L’azienda si sta impegnando per dimostrare di aver cambiato la sua filosofia per quanto riguarda il supporto software.

Secondo il rapporto di SamMobile, il Galaxy A01 sta ricevendo il suo aggiornamento sotto forma di One UI 3.1. il dispositivo ora esegue lo stesso software del Galaxy S21, non includendo peró tutte le funzionalitá disponibili. Attualmente, lo smartphone sta ricevendo l’aggiornamento in Russia. Il nuovo firmware viene fornito con il numero di versione A015FXXU4BUD8 e, oltre a portare l’aggiornamento di Android 11, include anche le patch di sicurezza di aprile 2021.