Google Pixel 5A non ha quasi piú segreti dopo le innumerevoli fughe di notizie delle settimane scorse. Ora, un nuovo post sul blog di Google AI ha rivelato un’immagine in anteprima scattata dallo smartphone in questione. Nel post si discuteva dell’HDR +, in particolare della tecnica dell’esposizione implementata negli smartphone Pixel. A quanto pare, peró, l’immagine é stata subito rimossa.

Puoi ancora leggere il post del blog ma senza l’immagine presa dal Pixel 5A. 9to5Google è riuscita a catturare l’immagine prima che scomparisse. Sono stati cosí svelati i metadati della foto – i dati nascosti che rivelano quando e dove è stata scattata una foto, cosí come la fotocamera utilizza – e con essi si é confermata l’originalitá dello scatto.

Google Pixel 5A dovrebbe arrivare a giugno

L’immagine sembra essere stata scattata a Taiwan, dove sono stati sviluppati gli smartphone Pixel, ed é stata fatta utilizzando un obiettivo ultrawide f \ 2.2. La foto é data 1 ottobre 2020, quindi il Pixel 5A é in fase di sviluppo da mesi. Un’altra immagine inclusa e poi rimossa dal post del blog non si riferiva ad un device specifico, ma é facile pensare che anch’essa provenisse dal Pixel 5A.

Anche se le immagini non ci dicono molto sul Pixel 5A é comunque interessante darci un’occhiata. Sembra che l’HDR + con bracketing dell’esposizione sará una caratteristica del Pixel 5A, come lo é giá per il Pixel 5 ed il Pixel 4A 5G. La funzione utilizza piú esposizioni di un’immagine per migliorare i dettagli dello scatto.

Google ha giá annunciato che il Pixel 5A arriverá sul mercato a breve, anche se solo negli Stati Uniti e in Giappone. Lo smartphone potrebbe fare il suo debutto a giugno e probabilmente arriverá con Snapdragon 765G.