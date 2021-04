In queste ore, Google ha pubblicato un post sul proprio blog ufficiale in cui sottolinea le funzionalità avanzate del sistema HDR+. In particolare, la tecnologia è utilizzata su Pixel 5 e 4a 5G ha subito vari cambiamenti.

L’azienda di Mountain View, per sottolineare i miglioramenti al software, ha allegato al post anche una galleria di foto scattate dai due device. Alcuni utenti hanno analizzato attentamente le immagini e i file di informazione scoprendo che una delle foto è stata scattata usando il Pixel 5a.

Il device non è ancora stato annunciato da Google e questa disattenzione ha permesso di scoprire qualche dettagli sull’atteso smartphone. Il primo dettaglio che si nota è che manca la sigla 5G nel nome.

Emergono nuovi dettagli su Google Pixel 5a

Questo potrebbe suggerire due cose. La prima potrebbe essere che il device avrà il 5G e in Google lo sottolineano solo per ragioni di marketing. La seconda invece potrebbe essere che BigG ha scelto di presentare il device in due varianti con e senza supporto al 5G.

Inoltre, l’analisi della foto ha permesso di scoprire le specifiche hardware della fotocamera di Google Pixel 5a. L’immagine è stata scattata il primo ottobre 2020 con un sensore ultrawide dotato di una apertura focale f/2.2. La scena ritrae un paesaggio di Taiwan, sede dello sviluppo dei device Pixel.

Secondo le indiscrezioni, il Pixel 5a continuerà ad usare la doppia fotocamera di Pixel 4a 5G. Il sensore principale inoltre supporterà la modalità ritratto e notturna per migliorare gli scatti in queste due modalità. Al momento non è ancora chiaro quando il device arriverà sul mercato ma attendiamo maggiori dettagli.