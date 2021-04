In queste ore sono iniziati i Realme Days dedicati a offerte e sconti su vari prodotti del brand. Per un periodo limitato di tempo, sarà possibile acquistare il nuovo gli smartphone del produttore ad un prezzo molto interessante insieme a vari accessori AIoT oltre che smartwatch e auricolari.

Tre le promozioni rientra anche il nuovissimo Realme 8 Pro. Fino al 26 aprile, gli utenti interessati a scoprire il device potranno acquistare la versione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il prezzo su Amazon sarà scontato a 259 euro per tutte le colorazioni disponibili: Infinite Blue, Infinite Black e Punk Black.

Realme ha presentato il device lo scorso marzo e lo smartphone può vantare un display Super AMOLED da 6.4 pollici e il SoC Qualcomm snapdragon 720G. Il comparto fotografico è caratterizzato dal sensore principale da 108 megapixel con la possibilità di effettuare tilt-shift in time lapse. La batteria da 4500mAh vanta la ricarica rapida a 50W per completare la ricarica completa in appena 47 minuti.

Arrivano i Realme Days e portano tantissime offerte

Oltre al flagship del brand, in offerta c’è anche il Realme 7 5G nella colorazione Blatic Blue. Il device è dotati di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna ed è in offerta al prezzo di 219 euro fino al prossimo 30 aprile.

Le specifiche principale del dispositivo sono il display da 6.5 pollici con refresh rate a 120Hz e il processore MediaTek Dimensity 800U con supporto alle reti 5G. Completa la scheda tecnica la batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 30W.

Ma le offerte per i Realme Days non finiscono qui. Infatti sul situo del produttore sarà possibile acquistare smartphone e accessori in sconto come: