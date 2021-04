L’arrivo di LOL: Chi ride è fuori su Amazon Prime Video ha portato una ventata d’aria fresca nel mondo dello streaming. L’accoglienza da parte del pubblico è calorosa e immediatamente lo show è diventato uno dei più visti di sempre sulla piattaforma.

Inoltre, a sorprendere è stata la viralità di alcuni tormentoni che si sono diffusi velocemente in rete. Considerando questo successo, è facile capire come mai Amazon ha già annunciato che LOL: Chi ride è fuori avrà una seconda stagione.

Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni, ma possiamo provare ad immaginare alcune dettagli. Certamente lo show manterrà lo stesso format della prima stagione, con dieci comici rinchiusi per sei ore in un teatro.

LOL: Chi ride è fuori, sta arrivando la seconda stagione

L’obiettivo comune sarà quello di non ridere assolutamente nonostante i tentativi per strappare anche solo un semplice sorriso. Il vincitore, ossia chi è riuscito a non ridere per sei ore eliminando gli avversari, riceverà un premio da 100 mila euro da donare in beneficenza.

Alla prima edizione hanno partecipato artisti del calibro di Elio, Lillo, Caterina Guzzanti, Katia Follesa, Angelo Pintus, Luca Ravenna, Michela Giraud, Ciro, Fru e Frank Matano. Nella sala di controllo di LOL: Chi ride è fuori, invece, erano presenti Fedez e Mara Maionchi.

Inoltre, a partire dal 26 aprile, arriverà anche LOL-Aftershow. Sarà possibile vedere lo show su YouTube e ci aspettiamo tanti contenuti esclusivi e approfondimenti da parte dei protagonisti della serie. Al momento non è chiaro quando arriverà la seconda stagione diLOL: Chi ride è fuori ma certamente emergeranno nuovi dettagli nelle prossime settimane.