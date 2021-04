YouTube è l’app di streaming video piú popolare al mondo e molti di noi la utilizzano quotidianamente per notizie e intrattenimento. Tuttavia, non tutti hanno le stesse preferenze o esigenze quando decidono la qualitá dello streaming video. Per questo, YouTube sta rilasciando una serie di controlli completi per la qualitá dello streaming. I controlli ti consentiranno di personalizzare la tua esperienza di visione dei contenuti sulla piattaforma.

Fino ad ora, avevamo solo la possibilitá di selezionare individualmente la qualitá dello streaming o di selezionarlo automaticamente. La funzione ‘Auto’ seleziona la qualitá dello streaming video in base alla velocitá della connessione Internet. I controlli appena rilasciati offrono un controllo piú modulare e soddisfano le preferenze di un pubblico piú ampio con quattro opzioni in totale.

YouTube: le opzioni sono disponibili per Android e iOS

La prima opzione è per una qualitá maggiore che utilizza piú dati per fornire un flusso di qualitá migliore. YouTube non ha chiarito i dettagli, ma probabilmente la funzione fornirá una risoluzione da 720p e oltre. Se invece hai un piano di dati limitato, potrai scegliere la seconda opzione ‘Risparmia dati’. La cosa interessante é che queste preferenze possono essere impostate sia per i dati mobile sia per il WiFi.

L’opzione ‘Auto’ é ancora presente e regolerá dinamicamente la qualitá dello streaming in base alla larghezza di banda. Infine, c’è l’opzione ‘Avanzate’ che ti consente di selezionare una risoluzione specifica per i video che desideri guardare; puoi impostare la risoluzione fino a 4K. Sfortunatamente, quest’ultima opzione deve essere attivata individualmente per ogni video.

Ció significa che non potrai scegliere di riprodurre tutti i video con una risoluzione specifica per impostazione predefinita. I nuovi controlli di streaming sembrano essere ampiamente disponibili sia per gli utenti Android che per quelli iOS. Se non li vedi ancora prova ad aggiornare l’app tramite il Play Store o l’App Store.