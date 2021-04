100 ragazzi vengono spediti sulla Terra per controllare le sue condizioni 97 anni dopo una guerra atomica distruttiva. È questa la trama di The 100, la cui l’ottava stagione sta per arrivare sulle piattaforme. Ma la delusione è dietro l’angolo. È infatti molto probabile che il 2021 sarà anche l’anno di conclusione della serie. Tuttavia, con un po’ di fortuna, non è finita qui. Vediamo nell’articolo a seguire quali sono le novità.

The 100, ecco la triste notizia data dall’autore

Il creatore di The 100, Jason Rothenberg, ha concretizzato i timori che da un po’ avevano i fan. Lo ha fatto con le seguenti parole:

“L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo iniziato davvero a formulare il nostro finale“.

Ma come poco fa abbiamo già accennato, non finisce qui. Dal 6 maggio di quest’anno sarà disponibile il cofanetto con le prime 7 le stagioni di The 100. A un mese alla sua uscita, è già disponibile il preordine su Amazon al costo di 62,99 euro per tutti coloro che non sono in grado di aspettare per acquistarlo. Il boxset The 100 presenta una descrizione con le seguenti parole:

“Segue i nostri eroi lungo un viaggio epico nel tempo e nello spazio, mentre combattono per il cuore e l’anima dell’umanità e mettono alla prova le loro idee di famiglia, amore e sacrificio“.

Attualmente questo è tutto ciò che sappiamo, seguiteci per ulteriori aggiornamenti!