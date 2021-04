La Regina degli Scacchi: Anya Taylor-Joy rilascia informazioni sulla possibile season 2

Se c’è una cosa che abbiamo imparato dal mondo delle serie tv, è che da un momento all’altro tutto può cambiare. Se per esempio viene confermata la fine di una stagione, nella settimana seguente può arrivare una ulteriore notizia che afferma il contrario. In passato abbiamo avuto modo di assistere a cambi di rotta del genere, e nella maggior parte dei casi ci hanno sempre lasciato stravolti. Chissà se accadrà lo stesso con La Regina degli Scacchi.

La Regina degli Scacchi: cosa ne sarà della miniserie?

Ad oggi la serie tv dovrebbe essersi conclusa in quanto definita completa (vista anche la vincita del Golden Globe). Direttamente dalla produzione è stato comunicato: “È meraviglioso sapere che le persone hanno adorato lo show al punto da voler trascorrere più tempo con questi personaggi. Non l’avevamo mai vista in questo modo. Abbiamo ritenuto che quello della serie fosse un finale soddisfacente e che avremmo permesso al pubblico di immaginare cosa accadrà a Beth Harmon dopo. Nulla è cambiato, nonostante i fan chiedano altri episodi nel mio feed di Twitter. Scott e io siamo davvero felici della completezza della storia di Beth”.

Tali dichiarazioni fanno quindi intendere la fine della serie tv de La Regina degli Scacchi. D’altro canto, le parole dell’attrice protagonista Anya Taylor-Joy ci portano fuori strada. In un’intervista pubblicata alcune settimane fa sulla rivista Town&Country, l’attrice ha dichiarato: “Se ho imparato una cosa dal mondo dello spettacolo è: mai dire mai. Adoro il personaggio e tornerei certamente ad interpretarlo se me lo chiedessero”. Come vi dicevamo all’inizio, tutto può cambiare da un momento all’altro. Staremo a vedere!