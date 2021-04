I fan di How I Met Your Mother non potranno che accogliere questa notizia con una gioia infinita. La storica serie avrà ufficialmente uno spin-off dal nome How I Met Your Father.

La serie si preannuncia un progetto indipendente che manterrà la stessa struttura della serie capostipite, ma nessun membro del cast originale. La protagonista sarà Hilary Duff che interpreterà Sophie, una mamma che spiega ai propri figli come ha conosciuto il loro padre. La storia narrata nella serie inizierà nel 2021 e seguirà le vicende di Sophie e del suo gruppo di amici inseparabili.

How I Met Your Father sarà prodotta da HULU e la supervisione sarà affidata a Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. Il progetto ha richiesto molti anni di sviluppo, ma finalmente i tempi sono maturi per realizzarlo.



How I Met Your Father sarà lo spin-off di HIMYM

Il primo approccio con l’idea della serie spin-off risale al 2014. Craig Thomas, Carter Bays e Emily Spivey, creatori della serie originale, scrissero l’episodio pilota dello spin-off e lo proposero a CBS. Il network, dopo un’attenta analisi, decise di non continuare la serie e abbandonare il progetto.

Dopo circa tre anni, Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger proposero una nuova versione del progetto ma non se ne fece più nulla. Nel 2017 ci riprovò Studio 20th Television senza successo. Alla fine, HULU ha creduto nella serie e ha commissionato una stagione di almeno 10 episodi.

Al momento non si hanno maggiori dettagli in merito. Certamente nel corso dei prossimi giorni arriveranno ulteriori informazioni che permetteranno di scoprire la possibile data di uscita.