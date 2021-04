Coop e Ipercoop le stanno pensando davvero tutte per convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, cercando di distoglierli dalle dirette concorrenti dello stesso settore.

Le occasioni sono dietro l’angolo per milioni di utenti, basterà infatti recarsi in negozio per effettuare l’acquisto, oppure in alcune occasioni basterà collegarsi al sito ufficiale di Coop, ottenendo in cambio la spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono da pazzi

I prodotti in promozione da Coop e Ipercoop sono sostanzialmente un paio, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile. Il più interessante è chiaramente il Samsung Galaxy A41, un terminale in vendita alla modica cifra di 199 euro, tramite il quale l’utente può godere di un ampio display AMOLED Infinity-U con risoluzione FullHD+, affiancato da un processore octa-core e da 4GB di RAM, nonché da 64GB di memoria interna espandibili tramite microSD.

Volendo risparmiare al massimo, sarà possibile appoggiarsi direttamente sullo Huawei Y6p, un altro prodotto appartenente alla fascia più economica della telefonia mobile, caratterizzato da un display IPS LCD da 6.3 pollici, e da un discreto processore, ma con il pregio di disporre di un’ampissima batteria da 5000mAH.

Tutti gli sconti sono fruibili sia online che nei negozi fisici, ricordando comunque che i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono distribuiti in versione completamente no brand.