Soli pochi giorni fa Apple ha tenuto il suo evento primaverile “Spring Loaded” dedicato alla presentazione di alcuni nuovi dispositivi. Il colosso di Cupertino ha finalmente annunciato i suoi tracker AirTags, grazie ai quali potrà adesso tenere testa a Samsung; e una nuova Apple TV 4k; ha aggiornato i suoi iPad Pro e gli iMac con dei nuovi modelli particolarmente interessanti, e ha sfoggiato un nuovo iPhone 12 viola.

Apple lancia un nuovo iPhone 12 viola, il dispositivo sarà disponibile a partire dal 30 aprile!

Buona parte dei dispositivi presentati da Apple nel corso del suo ultimo evento online erano stati già previsti dalle innumerevoli indiscrezioni che hanno preceduto la presentazione ufficiale. Gli Apple AirTags, ad esempio, secondo le voci trapelate nel corso dei mesi scorsi avrebbero dovuto fare la loro comparsa addirittura prima dei Samsung Galaxy SmartTags. Nessun riferimento però apparso in merito all’arrivo di una nuova versione di iPhone 12.

Il colosso di Cupertino anche questa volta sembra essere riuscito a sorprendere il suo pubblico che, a partire dal prossimo 30 aprile, avrà la possibilità di acquistare i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 mini viola. I preordini sono già aperti. Dunque, gli interessati hanno già la possibilità di accedere al sito ufficiale del colosso ed effettuare le procedure necessarie per poter ricevere il device desiderato non appena questo sarà rilasciato sul mercato. I due modelli di iPhone 12 non presenteranno alcuna differenza riguardante le specifiche tecniche. Il costo previsto per i vari tagli disponibili, inoltre, non presenta modifiche rispetto ai diversi modelli già in commercio.