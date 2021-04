Lucifer è stata una serie-rivelazione per il pubblico. Il desiderio di rileggere il personaggio in chiave romanzata, facendolo arrivare sulla Terra nella Città degli Angeli (Los Angeles, appunto) perché stancatosi dell’ambiente infernale, è senza dubbio una trovata molto interessante e con numerosi possibili sviluppi.

E si può dire che non abbia affatto deluso, pur avendo alti e bassi non soltanto nella qualità dello sceneggiato ma anche nella stessa produzione. Dopo esser stato dichiarato un progetto chiuso da parte di FX con la terza ed ultima stagione, sui social è partita la rivolta dei fan e anche di coloro che, pur non avendo visto ancora la serie, la valutavano positivamente come tentativo di superare le narrazioni preimpostate. Il web si è riempito di post e tweet recanti l’hashtag #SaveLucifer che in poco tempo si è attestato ai primi posti nei trend mondiali, convincendo Netflix ad interessarsi al prodotto e salvarlo dal dimenticatoio.

Gli appassionati hanno apprezzato moltissimo la svolta data da Netflix ad una narrazione che a tratti era diventata banale e stantia, permettendo a Lucifer di tornare ad essere un contenuto di alto profilo. E del tutto imprevedibilmente, ha raggiunto perfino la sesta stagione. Ma qui giunge la cattiva notizia, perché la season 6 potrebbe essere l’ultima.

Lucifer, i fan protestano per la fine della serie

A onor di cronaca, l’ultima stagione doveva essere addirittura la quinta. Doveva constare di 10 episodi tali da concludere la storia degnamente e in maniera originale, a cui successivamente ne sono stati aggiunti altri 6.

Si è pertanto pensato di dividere quella che sarebbe stata la stagione conclusiva, la 5, in due parti da 8 episodi ciascuna. La prima tranche di puntate, la 5a, è andata in onda a partire dallo scorso 30 agosto 2020 complice il fatto che le riprese si fossero concluse prima della pandemia, e andasse soltanto montato e arricchito degli spettacolari effetti speciali. Per la seconda parte della stagione 5, invece, bisognerà aspettare il prossimo 28 maggio.

Nel frattempo, però, è arrivata conferma della produzione di una sesta stagione. Le speranze degli appassionati sono state ripagate, ma forse per l’ultima volta: Lucifer 6 sarà a tutti gli effetti la stagione conclusiva. Non vediamo l’ora di scoprire come si chiuderà la narrazione che tra il carisma di Tom Ellis e il fascino del personaggio ha tenuto incollati allo schermo milioni di utenti.