Uno tra i contenuti più apprezzati offerti nel catalogo di Netflix è senza ombra di dubbio Lucifer, la serie dedicata al diavolo in vacanza a Los Angeles ha conquistato tutti gli utenti che fruiscono della piattaforma californiana, grazie alle vicende che fanno da spina dorsale unite alle storia d’amore impossibile che la caratterizza.

Ovviamente ciò ha portato Netflix a confermare di volta in volta la serie TV, arrivando a produrre cinque stagioni, con la conferma della futura produzione di una sesta stagione, notizia che ovviamente ha scatenato la gioia dei fan che non sono mai sazi delle vicende di Lucifer al fianco della detective Chloe.

Per quanto riguarda la quinta season, l’esordio delle prime otto puntate è avvenuto il 21 Agosto dello scorso anno, con Netflix che ha deciso di dividere in due il contenuto, in modo da distribuirlo in modo più uniforme in attesa ovviamente dell’arrivo della sesta stagione, una scelta già vista e rivista.

Quando arriva la seconda parte ?

Ovviamente ora gli occhi di tutti sono puntati sull’arrivo della seconda parte della quinta season, uno tra i contenuti più attesi dell’anno ma che purtroppo ha subito dei forti rallentamenti legati all’emergenza Coronavirus, la quale ha sostanzialmente zavorrato tutte le produzioni nel campo delle serie TV.

Per quanto riguarda la seconda parte, al momento non ci sono notizie ufficiali che consentano di attestare con certezza la data di arrivo del contenuto, l’unica cosa fattibile è una stima in base al comportamento di Netflix con contenuti a cui ha applicato la stessa politica, si tratta ad esempio di Centralino e Bojack Horseman, i quali hanno visto l’arrivo della seconda metà tra i tre e i sei mesi dopo il rilascio della prima, cosa che lascia ben sperare in merito a Lucifer, anche se purtroppo al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, silenzio totale.