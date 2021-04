Square Enix ha rilasciato i dettagli per il ripristino dell’inventario delle persone colpite dal bug di Outriders. Su Reddit, l’editore ha affermato che prevede di ripristinare gli elementi di coloro che sono stati colpiti dal bug. Gli elementi ripristinati avranno le stesse combinazioni di attributi degli elementi perduti, ma con valori “God Roll” aggiuntivi.

Ció significa che gli elementi saranno gli stessi, se non di migliore qualitá, di quelli originariamente persi. Gli oggetti ripristinati avranno un livello di equipaggiamento piú alto disponibile del personaggio e prenderanno in considerazione sia i livelli del mondo che i livelli di sfida. Non è ancora chiaro quando verranno implementati questi piano di ripristino.

Outriders: non cé ancora una data precisa per il ripristino

Square Enix, peró, ha affermato di star lavorando alla funzionalitá e che rilascerá il programma il prima possibile. “Speravamo di fornire una data esatta, ma abbiamo bisogno di un pó piú di tempo per assicurarci che il processo funzioni esattamente come previsto”, ha spiegato la societá. Quando si eseguono operazioni di questa scala su un vasto database é utile garantire che non vi siano casi in cui una funzione possa avere effetti negativi nel tempo per singoli giocatori o un’ampia fetta di essi.

Nei dettagli, Square Enix ha identificato tre diversi gruppi di giocatori: personaggi non giocabili con inventario non valido (Gruppo A), personaggi con un inventario non valido ma che hanno perso l’equipaggiamento (Gruppo B) e giocatori che non hanno un inventario non valido e non hanno perso l’equipaggiamento (Gruppo C). Sebbene non ci siano piani di ripristino per il gruppo C, l’editore ha delineato i suoi piani per i gruppi A e B.

Il gruppo A avrá di nuovo tutti gli oggetti, indipendentemente dalla raritá, che erano equipaggiati al momento della cancellazione dell’inventario. Verranno ripristinati anche tutti gli oggetti leggendari mentre gli oggetti non leggendari saranno limitati. Il gruppo B, invece, avrá fino a 20 oggetti ripristinati nel loro inventario ma i progressi non potranno essere recuperati, a differenza del gruppo A.