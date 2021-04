Immortals Fenyx Rising: Ubisoft ha messo in piano grandi miglioramenti per il videogame

Nemmeno il tempo di diffondere per bene il neonato videogame Immortals Fenyx Rising, che Ubisoft ha già in piano grandi novità per il suo roseo futuro. L’associate director Julien Galloudec ha comunicato ai microfoni di Nintendo Everything, la possibilità di un sequel con la speranza che possa poi divenire addirittura un franchise.

Immortals Fenyx Rising: le parole dell’associate director