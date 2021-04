Il volantino carrefour non sembra davvero avere rivali sul territorio italiano, in termini proprio di capacità di scontare i prodotti più interessanti, anche da un punto di vista puramente tecnologico.

Non solo beni di prima necessità, da Carrefour gli utenti possono ora trovare tantissime offerte speciali e prezzi bassi, anche legati a smartphone, televisori ed elettrodomestici in generale. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi, possono essere completati in esclusiva nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Tutti i prodotti, salvo rari casi, sono commercializzati esclusivamente in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Carrefour: quanti sconti nel volantino

Con il volantino l’azienda cerca di attirare prima di tutto l’attenzione degli utenti che vogliono acquistare uno smartphone Apple, è infatti disponibile l’ultimo iPhone 12, il modello appena lanciato sul mercato italiano, ad un prezzo complessivamente accessibile, sebbene comunque molto vicino al listino del periodo. Al giorno d’oggi, infatti, potrà essere raggiunto direttamente a 819 euro, per la versione da 64GB di memoria integrata.

Coloro che invece vorranno effettivamente avvicinarsi al mondo Android, si troveranno tra le mani una miriade di prodotti relativamente economici, tra cui spiccano Samsung Galaxy A32, Oppo A15, Alcatel 1SE 2020, Motorola G9 Power, Xiaomi Mi 10 Lite, Samsung Galaxy A02s e simili, tutti con prezzi che non vanno oltre i 259 euro.

