I nuovi sconti attivati dal volantino Bennet sono al solito tra i migliori del periodo, proprio perché in grado di concentrare all’interno le richieste degli utenti, garantendo nel contempo un risparmio quasi senza precedenti per la maggior parte di noi.

L’accesso alla campagna promozionale, lo ricordiamo, è da ritenersi valido solamente nel momento in cui ci si recherà presso i punti vendita sul territorio nazionale; gli acquisti non possono essere completati online sul sito dell’azienda, sarà strettamente necessario ricorrere al negozio per approfittare degli stessi identici sconti. Come al solito, nel caso in cui si vorrà rateizzare il pagamento, è presente il solito tasso Zero, solo nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Bennet: quanti sconti e che offerte per tutti

Come sempre più spesso accade, sopratutto per le aziende che non trattano solamente di elettronica, anche da Bennet le offerte più interessanti sono state mirate sulla fascia intermedia della telefonia mobile, sono quindi disponibili innumerevoli modelli dai prezzi che non vanno oltre i 299 euro. Tra questi spiccano chiaramente Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A71, Motorola G9 Play o similari.

Molto allettante ed interessante è anche la scelta di Bennet di scontare alcuni tablet, un mercato particolarmente “stazionario” nel 2021, con importanti riduzioni su Apple iPad 10.2″, in vendita alla cifra finale di 299 euro, o anche Lenovo M10+, il cui prezzo si aggira attorno ai 299 euro.

Tutte le altre promozioni del caso le potete scoprire nelle pagine che abbiamo integrato qui sotto per voi.