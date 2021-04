Nelle scorse settimane, OnePlus 9R è arrivato ufficialmente sul mercato. Il device ha fatto il proprio debutto inizialmente in India e da pochi giorni è arrivato anche per il mercato Cinese.

Lo smartphone si configura come il “fratello minore” di OnePlus 9 e 9 Pro. Nonostante la scheda tecnica leggermente inferiore, il produttore conferma che l’esperienza utente è del tutto invariata. Per rendere OnePus 9R ancora più appetibile per i mercati in cui è commercializzato, il produttore sta valutando l’introduzione di una nuova variante.

Infatti, un leaker ha scoperto che a breve potrebbe debuttare una versione inedita di OnePlus 9R in Cina. Il nuovo modello sarà caratterizzato dalla presenza di 12GB di memoria RAM e 256GB di memoria interna.

OnePlus 9R potrà contare su una nuova versione

Una dotazione hardware simile è già disponibile in India, ma non era ancora stata introdotta in madrepatria. La nuova dotazione hardware si affiancherà alle configurazioni da 8/128GB e 8/256GB già ufficializzate.

Inoltre, è in arrivo anche una nuova colorazione definita “Green”. Gli utenti potranno scegliere il nuovo colore oltre i due già in catalogo: Nero e Blu. Al momento non è chiaro se il nuovo colore sarà esclusivo per il taglio da 12/256GB o anche per gli altri.

Purtroppo il leaker non ha saputo specificare il prezzo di lancio della nuova versione, quindi bisognerà attendere maggiori informazioni. Inoltre, non è stato specificato se OnePlus 9R verrà commercializzato al di fuori di India e Cina. Non resta che aspettare le mosse del produttore e sperare per un lancio del device anche per il mercato Europeo.