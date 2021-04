The 100: l'incubo dei fan si è avverato, ma c'è una sorpresa speciale

The 100, la serie tv che affronta la storia di 100 ragazzi spediti sulla Terra per controllare il suo stato ben 97 anni dopo una guerra atomica distruttiva, sta per arrivare sulle piattaforme con l’ottava stagione. L’opera è al mondo da ben 7 anni, e in questo arco di tempo ha fatto innamorare gli appassionati dello streaming. Molto probabilmente però il 2021 sarà l’anno in cui le diremo definitivamente addio. Come accade per le migliori serie, anche questa ci darà una consolazione. Continuate a leggere per scoprire gli ulteriori dettagli.

The 100: le parole deludenti del creatore della serie tv

Jason Rothenberg, creatore di The 100 appunto, ha reso concreto l’incubo di tutti i fan. Egli ha dichiarato: “L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo iniziato davvero a formulare il nostro finale“.

Ebbene, The 100 si è svolta negli Stati Uniti sull’emittente The CW dal 20 maggio al 30 settembre 2020. In Italia invece è stata trasmessa su Premium Action dal 26 ottobre 2020 all’8 febbraio 2021 concludendo così un lungo e movimentato percorso.

Ad ogni modo i creatori di The 100 non ci daranno modo di disperare, perché dal prossimo 6 maggio 2021 sarà disponibile il cofanetto contenente tutte e 7 le stagioni di The 100. Manca un mese alla sua uscita, ma per i più impazienti è già disponibile il preordine su Amazon al costo di 62,99 euro. Questa è la descrizione ufficiale del boxset The 100:

“Segue i nostri eroi lungo un viaggio epico nel tempo e nello spazio, mentre combattono per il cuore e l’anima dell’umanità e mettono alla prova le loro idee di famiglia, amore e sacrificio“.