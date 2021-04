Oltre ad Apple con il suo iPhone 12 Mini, sappiamo già che molto presto vedremo arrivare ufficialmente un altro top di gamma dalle dimensioni compatte. Nel corso delle prossime settimane, infatti, l’azienda taiwanese Asus presenterà sul mercato il nuovo Asus Zenfone 8 Mini il quale, dal punto di vista prestazionale, sarà davvero al top. A confermarcelo ulteriormente, in particolare, sono arrivati poche ore fa i punteggi di Geekbench.

Asus Zenfone 8 Mini con SoC Snapdragon 888: arriva la conferma da Geekbench

Un’altra ulteriore conferma arriva grazie ai risultati benchmark di Geekbench. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore il nuovo smartphone targato Asus è passato dal noto portale. Sui risultati pubblicati è emerso ed è stato confermato che il processore che troveremo a bordo sarà il SoC Snapdragon 888 di casa Qualcomm ma non solo.

Il prossimo Asus Zenfone 8 Mini, nonostante le dimensioni piuttosto compatte, sarà sicuramente molto prestante grazie alla presenza di un elevato quantitativo di memoria. Stando a quanto riportato sul sito web, infatti, a supportare le performance ci saranno ben 16 GB di RAM. Per quanto riguarda i punteggi, invece, lo smartphone ha totalizzato 1123 punti in single core e 3681 punti in multi core.

Vi ricordiamo che l’azienda presenterà almeno tre nuovi smartphone appartenenti alla fascia top del mercato. Il compatto Asus Zenfone 8 Mini potrà contare su un display OLED in risoluzione FullHD+ con una diagonale da “soli” 5.8 pollici e con un elevato refresh rate di 120Hz. Altre feature di rilievo saranno il supporto alla ricarica rapida da 33W e un sensore fotografico principale da 64 megapixel.