Il prossimo importante aggiornamento di Sony per PS5 include più funzionalità di quelle annunciate inizialmente.

La società sta apportando una serie di modifiche alla console, in parte dovute ai reclami degli utenti. Ad esempio, c’è la possibilità di archiviare i giochi su un disco rigido esterno per sostituire la PlayStation 4. Sony ha rivelato le nuove funzionalità in un annuncio riguardante il nuovo software, è il primo importante aggiornamento della console da quando è stata rilasciata per la prima volta.

La società ha rilasciato una serie di aggiornamenti per PlayStation 5 da quando è arrivata sul mercato a novembre. Fino ad ora si è concentrata sul miglioramento delle prestazioni e della stabilità piuttosto che sulle nuove funzionalità. Queste funzionalità in arrivo includono nuove opzioni per il disco rigido, la possibilità di disattivare rapidamente la chat di gioco e nascondere i giochi acquistati.

PS5: il prossimo aggiornamento rilasciato da Sony renderà la tua console più stabile e ricca di nuove funzioni

Gli utenti possono anche disattivare automaticamente l’HDR quando la console mostra contenuti SDR. Sarà possibile selezionare “attivo quando supportato”, invece di “sempre attivo”. Il nuovo aggiornamento include anche la “riproduzione con un solo tocco“. Con questa funzione la console accenderà anche la TV a cui è collegata, dovrebbe essere possibile tramite l’ingresso destro. Include anche “power off link“, che fa la stessa cosa al contrario: se la TV è spenta, la PS5 passerà in modalità standby.

Il nuovo aggiornamento offre anche un supporto migliore per i monitor a 120Hz. In precedenza, i monitor in 1080p, anche con gli opportuni aggiornamenti, avevano difficoltà. Tutte queste novità sono senza dubbi inaspettate. Ci aspettavamo solo migliorie quasi impercettibili, non un’esperienza di gioco complessivamente più stabile e funzionale.