Di solito si dice che tutte le cose belle finiscono prima o poi. Per le serie TV questa regola dovrebbe valere sempre. Di esempi che sono andati avanti fin troppi anni distruggendo la fan base ce ne sono parecchi, ma per fortuna stanno diminuendo. Questo vuol dire imparare a dire addio ai contenuti preferiti e Netflix si sta preparando a concludere una di queste.

Si tratta di una serie animata, una delle più apprezzate anche per chi non è generalmente interessato al genere, Castelvania. Il finale di stagione sta arrivando e Netflix ha fissato la data per l’approdo delle puntante sulla piattaforma. Il 13 maggio ed è stato proprio confermato che sarà la fine del viaggio.

Netflix: la fine di un’altra serie, ma anche l’inizio di altro

Se proprio non si vuole abbondare una franchise che sta andando bene, ci sono comunque delle mosse intelligenti che possono venire portate avanti. Netflix si rende conto di non potere tirare avanti con Castelvania per come è stato costruito quindi lo farà semplicemente finire, perlomeno la storia principale. Apparentemente c’è l’idea di proporre altro successivamente.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA — NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021

Alcuni rapporti parlano di Netflix intenzionata a dare vita a qualcuno di sempre inerente all’universo principale della serie, ma con una storia inedita e nuovi personaggi. In sostanza, andrà a discostarsi parecchio anche dai videogiochi. Sarà interessante vedere come si comporterà. Da un lato uscire dalla linea tracciata dal franchise originale è un rischio, ma dall’altro permette di sperimentare maggiormente non dovendo rispettare alcune caratteristiche che avrebbero fatto arrabbiare i fan più accaniti.