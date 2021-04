Il nuovo volantino reso disponibile da Coop e Ipercoop è assolutamente imprendibile, una delle migliori soluzioni del 2021, in termini proprio di qualità degli sconti attivati, e di possibilità di acquisto per gli utenti finali, almeno per quanto riguarda il mondo dei supermercati dediti alla tecnologia.

Come al solito, la campagna promozionale nasce per essere disponibile in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale, con possibilità di acquisto indistintamente dalla provenienza, e senza differenziazioni regionali. Il volantino, come al solito, è attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita, per acquisti completati entro e non oltre il 21 aprile 2021. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero rappresentare un problema.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato ad amazon, troverete innumerevoli codici sconto completamente gratis tra cui è possibile scegliere per risparmiare al massimo.

Coop e Ipercoop: quanti sconti e che offerte

Le migliori offerte del volantino Coop e Ipercoop partono dai prodotti Apple, tutti gli utenti in possesso di una tessere SocioCoop, potranno infatti recarsi in negozio, e ricevere uno sconto del 30/40% tra i modelli effettivamente disponibili, ad esclusione degli Apple iPhone SE o degli iPhone 12, per il resto tutto è lecito.

In alternativa è possibile affidarsi direttamente ai dispositivi con sistema operativo Android, tra i quali potrete trovare Xiaomi Redmi Note 9 in promozione a 169 euro, Samsung Galaxy A32 in vendita a 259 euro o anche il più economico fra tutti Motorola G9 Play da 159 euro.

Il volantino lo potete cogliere direttamente nelle pagine sottostanti, ricordandovi le limitazioni discusse in precedenza, come la validità esclusiva in negozio.