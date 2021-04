Direttamente dal set di The Umbrella Academy arrivano notizie che non faranno felici i fan che attendono la terza stagione. Lo show distribuito da Netflix, nasce dalla penna di Gerard Way e Gabriel Bà, e racconta le vicende di una bizzarra famiglia di persone con proprietà uniche. Presto i ragazzi, riuniti per la morte del padre adottivo, inizieranno ad indagare sulle cause della sua dipartita scoprendo delle verità inimmaginabili.

The Umbrella Academy conta, ad oggi, due stagioni, ma i fan sono in trepidante attesa di mettere le mani anche sulla terza. Sembra però che dal set dello show non arrivino buone notizie per quanto riguarda le riprese. Addirittura c’è chi ha iniziato a parlare di una possibile cancellazione dello show. Facciamo un po’ di chiarezza.

The Umbrella Academy: ecco la verità sulla terza stagione

Le voci su una possibile cancellazione di The Umbrella Academy hanno prso piede dopo le dichiarazioni fatte da Tom Hopper, l’attore che presta il volto a Luther. Durante una chiacchierata fatta con Collider l’attore ha parlato dei problemi sul set legati prevalentemente alle restrizioni adottate per limitare la diffusione della pandemia.

Nulla di cui preoccuparsi dunque, la terza stagione di The Umbrella Academy verrà sicuramente pubblicata. Tuttavia sui tempi necessari alla fine delle riprese ci sono molte meno certezze.Per ingannare l’attesa dell’uscita della terza stagione però i fan potranno godersi uno dei tanti altri show disponibili sulla piattaforma di streaming. Ecco allora qualche consiglio per gli abbonati Netflix sulle serie da guardare mentre attendo l’uscita dell’ultima stagione.