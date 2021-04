La famiglia di device realizzati da TCL si amplia con l’arrivo di nuovi smartphone. In particolare, il produttore cinese ha lanciato TCL 20Pro 5G, 20L+ e 20L che si affiancano a 20 5G e 20SE presentati lo scorso anno. In questo articolo approfondiremo quello che si preannuncia come il flagship assoluto del brand.

TCL ha realizzato il 20Pro 5G puntando sulle feature maggiormente ricercate dagli utenti come specifiche hardware elevate e display pensato per i contenuti multimediali. Inoltre, la compatibilità con le reti 5G è imprescindibile per un smartphone di nuova generazione.

Il device è dotato di AMOLED con una finitura curva e una diagonale da 6,67 pollici.Il pannello può contare sulla tecnologia proprietaria NXTVISION 2.0 Intelligent Display che si basa sull’Intelligenza Artificiale per migliorare la qualità di visione. Il software è in grado di adattare lo schermo alle condizioni ambientali e offrire sempre una qualità di visione ottimale in termini di colori, nitidezza e contrasto.

TCL 20Pro 5G è il flagship dell’azienda

Il sistema può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 750G accompagnato da 6/8GB di memoria RAM e 256GB di memoria interna. TCL 20Pro 5G inoltre vanta un comparto fotografico composto da quattro ottiche. La principale è una Sony IMX582 da 48 megapixel a cui si affianca una ultra-wide da 16MP, una lente macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale è da 32MO e supporta l’HDR.

La batteria da 4500mAh garantisce una autonomia importante e il supporto alla ricarica rapida a 18W permette di ridurre il tempo necessario per caricare al massimo la batteria. TCL 20Pro 5G arriverà sul mercato al prezzo di 549,90 euro in due colorazioni: Marine Blue e Moondust Gray.

Il produttore inoltre ha realizzato due accessori pensati per sfruttare al massimo il potenziale del device. Il primo è la flip cover con bordo trasparente che permette di proteggere il device e funziona anche come supporto. Come secondo accessorio troviamo le MOVEAUDIO S600, cuffie true-wireless con Hybrid Active Noise Cancelling e design in-ear.