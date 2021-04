In questi giorni si è svolto l’evento App Promotion Summit tenuto da Huawei. Nel corso del keynote, il colosso cinese ha presentato le nuove funzionalità della piattaforma di advertising e soprattutto i nuovi strumenti a disposizione degli inserzionisti.

Per rendere più facile la creazione di pubblicità sulla piattaforma e al tempo stesso migliorare le performance, Huawei ha realizzato un nuovo piano di incentivi dedicato agli inserzionisti europei.

Su Huawei ADS sarà possibile gestire tantissimi parametri delle proprie campagne pubblicitarie per ottenere la massima efficienza. Si può indicare un target specifico a cui rivolgersi e realizzare varie tipologie di formati per adattarsi a oltre 700 milioni di dispositivi in tutto il mondo.

Huawei ADS è la piattaforma per il digital advertising

Huawei sottolinea che gli inserzionisti potranno sfruttare le feature uniche della piattaforma. Tra queste spiccano il targeting mirato al mondo mobile che permette di raggiungere gli utenti mobile in maniera privilegiata.

Le offerte disponibili sono varie e il controllo sulle campagne totale, quindi Huawei garantisce risultati basati sulle performance. La gestione delle inserzioni sarà flessibile e si potrà sfruttare al meglio il budget a disposizione.

Huawi inoltre può contare su un ecosistema molto ampio, per questo il posizionamento degli annunci potrà avvenire su tantissimi device diversi. Il vantaggio è anche quello di poter realizzare inserzioni di diversi formati per adattarsi alle specifiche di ogni device o app in cui vengono mostrate.

Infine, Huawei garantisce il completo rispetto della privacy e delle direttive dell’UE in merito al GDPR e alla direttiva ePrivacy. Saranno memorizzate solo le informazioni consentite e strettamente necessarie per la campagna pubblicitaria.