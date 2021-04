In queste ore Anker ha presentato una nuova linea di prodotti pensati per lavorare in ogni ambiente e migliorare la produttività. Il produttore ha salutato l’arrivo della famiglia AnkerWork con un device incredibile.

Si tratta di PowerConf C300, che è stata presentata da Anker come la prima webcam HD dotata di Intelligenza Artificiale. Grazie a questo device, le videoconferenze non saranno più un problema grazie alla possibilità di riprendere a 1080p e 60 FPS.

L’ottica e il software interno inoltre garantiscono un’assoluta fedeltà cromatica per evitare colori troppo sbilanciati. Stando a quanto dichiarato da Anker, la webcam è in grado di effettuare una messa a fuoco automatica in appena 0.35 secondi. In questo modo gli utenti saranno sempre a fuoco anche se si dovessero spostare nell’inquadratura.

PowerConf C300 è la prima webcam Anker con IA integrata

Tutte queste feature sono gestite da un sistema di Intelligenza Artificiale che permette di riconoscere lo scenario e adattare automaticamente le impostazioni. Inoltre, l’IA è in grado di riconoscere in numero di partecipanti e adattare la profondità di campo per includere tutti i presenti.

Anker PowerConf C300 è dotata di un sistema di correzione automatica della luminosità dell’immagine. Questa feature permette di regolare le immagini per evitare zone in ombra nell’immagine, il tutto senza intervento diretto da parte dell’utente.

Considerando che lo smart working ha assunto sempre più importanza nella quotidianità, poter effettuare una videochiamata chiara è diventato un requisito fondamentale. Ecco quindi che Anker ha deciso di introdurre su PowerConf C300 un sistema di eliminazione delle distrazioni. La webcam infatti è dotata di un sistema Active Noise Cancellation (ANC) per eliminare tutti i rumori in sottofondo durante l’utilizzo.

Anker PowerConf C300 sarà disponibile immediatamente in alcuni mercati selezionati come USA, Germania e Inghilterra. In Italia arriverà nel corso delle prossime settimane al prezzo di 129.99 euro.